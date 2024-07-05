Hande Erçel istenmeyen gelin mi? Arzu Sabancı’nın milyon dolarlık yalısındaki davete gelmeyince dedikodu kazanı kaynadı

Adı sayısız güzelle anılan Hakan Sabancı bu aşk sonrası adeta ortamlardan çekildi. Her yere sevgilisi Hande ile gitti. Sevgililer beraberliklerini herkese ilan etti. Sosyete bu ilişkinin evliliğe gideceği yönünde hem fikirdi.

Ancak biri vardı ki o bu ilişkiyi kabul etmedi! İddiaya göre Arzu Sabancı oğlu Hakan'ın Hande ile ilişkisine onay vermedi. Ve geçtiğimiz gün evinde verdiği bir davet bu iddiayı da güçlendirdi.