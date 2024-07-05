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Hande Erçel istenmeyen gelin mi? Arzu Sabancı'nın milyon dolarlık yalısındaki davete gelmeyince dedikodu kazanı kaynadı

Arzu Sabancı, markası için milyon dolarlık yalısında bir yemek verdi. Sosyetiklerden sosyal medya fenomenlerine kadar herkesi davet etti. Ancak bir tek oğlu Hakan’ın sevgilisi Hande orada değildi!

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 07:02
Hande Erçel istenmeyen gelin mi? Arzu Sabancı’nın milyon dolarlık yalısındaki davete gelmeyince dedikodu kazanı kaynadı

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Oyuncu Hande Erçel, Sabancı Ailesi'nin yakışıklı bekarı Hakan Sabancı'nın kalbini çeldi.

Adı sayısız güzelle anılan Hakan Sabancı bu aşk sonrası adeta ortamlardan çekildi. Her yere sevgilisi Hande ile gitti. Sevgililer beraberliklerini herkese ilan etti. Sosyete bu ilişkinin evliliğe gideceği yönünde hem fikirdi.

Ancak biri vardı ki o bu ilişkiyi kabul etmedi! İddiaya göre Arzu Sabancı oğlu Hakan'ın Hande ile ilişkisine onay vermedi. Ve geçtiğimiz gün evinde verdiği bir davet bu iddiayı da güçlendirdi.

Arzu Sabancı, bir tekstil firması için yaptığı koleksiyonu için Beylerbeyi'ndeki yalısında yemek verdi. Milyonlarca dolarlık yalısına sosyetiklerinden sosyal medya fenomenlerine kadar birçok kişiyi davet etti.

Oğlu Hacı Sabancı ile evli olan gelini Nazlı'yı masanın baş köşesine oturturken herkes Hande'yi aradı. Ancak Hande gelmemişti.

Bu durum da "Hande Erçel istenmeyen gelin" iddiasını güçlendirdi. Şimdi herkes ünlü oyuncunun bu iddiaya vereceği cevabı merak ediyor.

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