Gelen teklifleri reddediyor: Umut Evirgen’le dünyaevine giren Alina Boz anne olmak istiyor!

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Alina Boz, önceki akşam marka yüzü olduğu bir davetteydi. Eşi Umut Evirgen'in Emirgan'daki mekanında düzenlenen lansmanda basın mensupları ile sohbet eden Boz, tarzı ile de dikkat çekti.

Boz, "Bugün karşınızda ışıl ışıl olmayı tercih ettim. Cildime yakışan her şeyi alırım ve giyerim. Benim dolabımda az ve öz parça vardır. Bir tişört alacaksam kaliteli ve uzun zaman kullanabileceğim aynı zamanda da bana yakışanı almayı tercih ediyorum" dedi.