PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

David ve Victoria Beckham çifti 25’inci evlilik yıl dönümünü kutladı!

David ve Victoria Beckham çifti 25’inci evlilik yıl dönümünü 1999 yılında evlenirken giydikleri mor düğün kıyafetleriyle kutladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 07:01
David ve Victoria Beckham çifti 25’inci evlilik yıl dönümünü kutladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Futbol oynadığı dönemde dünyanın en başarılı oyuncuları arasında gösterilen David Beckham ile bir zamanların popüler kız müzik grubu Spice Girls'ün üyelerinden Victoria Beckham, 25'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Bu özel kutlama için 1999'daki düğünlerinde herkesi şoke eden mor takımlarını tekrar giyen ikili, sosyal medyada gündem oldu.

MOR KIYAFETLERİ ŞOKE ETMİŞTİ
4 Temmuz 1999'da dünyaevine giren ikili, İrlanda'daki Luttrellstown Kalesi'nde gerçekleşen düğünlerinde giydikleri gelinlik ve damatlıkları baştan aşağı mor olan kıyafetlerle değiştirmişti. Instagram sayfalarından morlar içinde çekilen karelerini paylaşan Beckham çifti, "Bakın ne bulduk... Aradan 25 yıl geçtiğine ve bu kıyafetlerin hâlâ üzerimize uyduklarına inanamıyoruz!" mesajını yazdı. İkilinin kısa sürede yüz binlerce beğeni alan gönderilerine; hayranlarından yorum yağdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İngiltere sandıklar kapandı! İlk sonuçlar açıklandı: İşçi Partisi tek başına iktidar! Rishi Sunak’ın partisi...
Seçil Erzan’dan mahkemeye 109 sayfalık mektup: Seçil’i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor
Alman Bild’den Merih Demiral ceza aldı yalanı! TFF’den açıklama: Ceza yok, savunma süresi devam ediyor
Kene ısırırsa ne yapmalıyız? Uzmanı ’ölümcül hastalıklara yol açar’ dedi alınması gereken önlemleri açıkladı
Son dakika: Kayseri’deki sokak provokasyonunda 10 tutuklama! İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama
Bursa’da sağanak hayatı felç etti! Ev, iş yeri, AVM otoparkı ve metroları su bastı... Taşan Nilüfer Çayı’ndan ceset çıktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ayağının tozuyla deprem bölgesinde! Malatya’da Tüm yaraları saracağız mesajı
Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinden paylaştı! ’Pençe’ vuruldu ’Kilit’ kapanıyor
CHP’li Sinem Dedetaş ’sarı site’lik oldu! Borçsuz devraldığı Üsküdar Belediyesi’ndeki milyonluk taşınmazları satışa çıkardı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel iyi başladı kötü bitirdi! Merih Demiral destek verirken terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki’yi savundu
Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşiyor! Yıldız futbolcu için geliyorlar...
EURO 2024’te Türkiye’nin şampiyonluk ihtimali açıklandı! İşte Millilerin yarı final oranı...
İngiliz basını Joe Biden’ın fişini çekti: The Economist’ten yürüteçli kapak! Financial Times ‘Kamala Harris geliyor’ dedi
İnanılmaz kurtarış sonrasında Pele’nin hesabından Mert Günok paylaşımı!
Fenerbahçe 20 milyon euroluk forvet transferini bitiriyor! Jose Mourinho’nun golcüsü belli oldu
SON DAKİKA