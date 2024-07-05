David ve Victoria Beckham çifti 25’inci evlilik yıl dönümünü kutladı!

Futbol oynadığı dönemde dünyanın en başarılı oyuncuları arasında gösterilen David Beckham ile bir zamanların popüler kız müzik grubu Spice Girls'ün üyelerinden Victoria Beckham, 25'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Bu özel kutlama için 1999'daki düğünlerinde herkesi şoke eden mor takımlarını tekrar giyen ikili, sosyal medyada gündem oldu.

MOR KIYAFETLERİ ŞOKE ETMİŞTİ

4 Temmuz 1999'da dünyaevine giren ikili, İrlanda'daki Luttrellstown Kalesi'nde gerçekleşen düğünlerinde giydikleri gelinlik ve damatlıkları baştan aşağı mor olan kıyafetlerle değiştirmişti. Instagram sayfalarından morlar içinde çekilen karelerini paylaşan Beckham çifti, "Bakın ne bulduk... Aradan 25 yıl geçtiğine ve bu kıyafetlerin hâlâ üzerimize uyduklarına inanamıyoruz!" mesajını yazdı. İkilinin kısa sürede yüz binlerce beğeni alan gönderilerine; hayranlarından yorum yağdı.