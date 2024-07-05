Aleyna konuştu Doğukan kaçtı

Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gece Bebek'deydi. Yanında menajeri ile birlikte kahve içen Kalaycıoğlu, gazetecileri karşısında görünce şaşırdı. Çeşme'de oyuncu Doğukan Güngör ile birlikte yakınlaştığı fotoğraflar soruldu. Aleyna Kalaycıoğlu, aşk iddialarını inkar etti. "Doğukan benim arkadaşımın arkadaşı. Beachde birlikteydik, telefondan görüntü gösterirken kolunu atmış ve öyle bir görüntü çıkmış. Ama bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler. Aramda bir şey olması imkansız. Çok da konuşmak istemiyorum ama yani..." dedi. Ancak bu cümleler akılları karıştırdı. Aleyna Kalaycıoğlu, daha sonra mekandan ayrıldı. Gece geç saatlerde farklı bir mekandan çıkan Doğukan Güngör ise soruları yanıtsız bıraktı. Taksiye atlayıp kaçarcasına mekandan uzaklaştı.

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