Kenan Yıldız’ın aşk talipleri gittikçe artıyor! Dünyaca ünlü teknik adamın kızından şok hamleler...

A Milli Takım'ın yükselen genç yeteneklerinden biri olan Kenan Yıldız, gerek futbolu gerekse de yakışıklılığıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şu sıralar Türkiye ile Avrupa Şampiyonası için Almanya'da bulunan Yıldız, genç kızları peşinden koşturmayı da sürdürüyor. Futbolunun yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif olan ve Instagram'da 1.8 milyon takipçisi bulunan Yıldız'ı yerli-yabancı bütün herkes takip ediyor. Dünya çapında bir üne kavuşan futbolcu, güzellerin de radarına giriyor.



OLDUKÇA ISRARLI!

Milli futbolcuyu son olarak dünyaca ünlü teknik adam Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola yakın markaya aldı. Kenan Yıldız'ı sosyal medyada da adeta göz hapsine alan sosyetik güzel Maria, Milli futbolcunun neredeyse her fotoğrafını beğeniyor. Yeşil sahalardaki hızını sosyal medyaya da yansıtan Yıldız, henüz Maria Guardiola'nın bu ısrarlı beğenilerine karşılık vermedi. Yıldız'ın, adı bir dönem Beşiktaşlı eski futbolcu Dele Alli ile de anılan Maria Guardiola'nın bu flört talebine karşılık verip vermeyeceği merak konusu oldu.

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