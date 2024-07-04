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Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci o yorumlara öfkelendi!

2017 yılında Hande Soral ile evlenen İsmail Demirci, “Koskoca Hande Soral lahmacuncu gibi adamla evlenmiş” yorumlarını görünce küplere binmiş.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
Hande Soral’ın eşi İsmail Demirci o yorumlara öfkelendi!

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Yakışıklı oyuncu İsmail Demirci, 2017 yılında güzel oyuncu Hande Soral ile hayatını birleştirmişti. Mutluluklarıyla göz kamaştıran ünlü çift, 2022 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz gün Senem Aydın'ın programına konuk olan Hande Soral ve İsmail Demirci samimi itiraflarda bulundu. İsmail Demirci ilk evlendikleri zaman kendisi hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi.

YAKIŞTIRMADILAR!
İsmail Demirci, "İlk evlendiğimizde Hande çok ünlüydü ben de bir şeyler yapan bir oyuncuydum. Evlilik fotoğrafımızın altına 'Bu ne? Koskoca Hande Soral bu lahmacuncu gibi adamla evlenmiş' gibi yorumlar geliyordu. Lahmacuncu sanki kötü bir şeymiş gibi. Sonra ben Kuzey Yıldızı'nı yaptım daha da ünlü oldum. Bu sefer de, 'İsmail'e yakışıyor mu bu kadın?' Abi aynı adam aynı kadın" diyerek sitemlerini dile getirdi.

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