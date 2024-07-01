Ünlü şarkıcı Hadise’den Eurovision itirafı: Zorbalıkla karşılaştım...





ZORBALIKLA KARŞILAŞTIM...

"2009 yılında Eurovision için seçildim. Düm Tek Tek ile ülkemi Moskova'da temsil etmiştim. O zaman 'Neden bir gurbetçi kızı ülkemizi temsil ediyor' dediler.

Belçika'da da bu zorbalığı yaşadım. 'Bu kız Belçika doğumlu, neden Belçika'yı temsil etmiyor, Türkiye'yi temsil ediyor' diye. 22 yaşındaydım ve bütün bu duygularla ayakta durmak çok enteresan bir tecrübeydi. Hala bana 'Sen bi git memleketine dön' diyenler var. Ben Türk'üm. Ne mutlu Türküm diyene."