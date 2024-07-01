Büyük bir şok yaşayan mekan sahibi Roman Abramoviç tekrar gelirse diye mutfağında her gün özel ahtapot bekletiyormuş… Sizce de Nasrettin Hoca fıkraları gibi değil miyiz…

BİRAN 'AŞK' MI DEDİM?

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz ile birlikte Etiler'de bir mekana geldiler. Daha sonra ise aynı gece başka bir mekana yine birlikte geçtiler. Ben böyle yakıştırmaları çok yapmayı sevmem ama ikili arasında kısa bir süredir arkadaşlık söz konusuymuş.

Duyduğuma göre Zekeriyaköy'de bir çiftliğe ata binmeye giden Biran Damla Yılmaz buranın müdavimleri arasında bulunan Mahmut Kırmızıgül ile tanışmış. Burada tanışıp bir arkadaşlık kurmuş. iki ünlü isim de… Ben direk "aşk" olarak yazmıyorum belki de tanışma aşamasındadırlar diyorum ve konuyu burada kesiyorum.





İSTANBUL VE MIAMI'DE ÇİFTE DÜĞÜN

Bir yarışma programında tanışıp aşık olan oyuncu Mert Öcal ile milli sporcu Sude Burcu, geçtiğimiz sene aile arasında nişanlanmıştı. Ekranlarda birçok projeye imza atan ve en son "İlk Göktürk" dizisinde başrol olan Mert Öcal, çekimlerin devam etmesine rağmen nikah tarihini belirlemişler.

Duyduğuma göre Eylül ayında İstanbul'da lüks bir otelde 500 kişilik düğün yapacak olan Mert Öcal ile Sude Burcu, ikinci düğünlerini ise Miami'de yapacaklarmış. Mert Öcal'ın kardeşi ve annesi Amerika'nın Miami şehrinde yaşıyor burada çok çevresi olan Mert Öcal nişanlısı Sude Burcu ile ikinci düğünü bu yüzden Miami'de yapmaya karar kılmışlar… Bu arada buradan balayına çıkacak çift, Havai ve Karaiplere gidecekmiş. Ben Mert Öcal ve Sude Burcu'ya şimdiden mutluluklar diliyorum. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN