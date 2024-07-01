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Ahtapot vermediği kişi Rus milyarder Roman Abromoviç çıktı! Mekan sahibi şoka girdi

Rus milyarder Roman Abromoviç, Göcek’te bir restorana gitti. Ahtapot istedi. Mekan sahibi "Başka birine ayırdım" deyip vermedi! Ama o ismin Abramoviç olduğunu öğrenince şoka girdi.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 07:00 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:15
Ahtapot vermediği kişi Rus milyarder Roman Abromoviç çıktı! Mekan sahibi şoka girdi

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Dünyanın en önemli iş insanları arasında gösterilen Roman Abramoviç, geçtiğimiz senelerde Türkiye'den ev alarak ülkemizde yaşamaya başlamıştı. Dünyanın en büyük yatlarına sahip olan Rus milyarder Roman Abramoviç'in bir yatı 'Eclipse" Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, diğer yatı 'My Solaris' ise Göcek'te demir atmıştı.

Ben de geçtiğimiz hafta Göcek'te bulunan isimlerdendim. Roman Abramoviç, iki arkadaşı ile birlikte Göcek'te bir adada bulunan Türk restoranına öğlen yemeğine gitmiş. Mütevazi bir kişilik sergileyen Abramoviç, birçok mezenin yanında, mekanda bulunan ahtapotlardan bir sunum istemiş.

Fakat mekan sahibi ahtapotları başka müşterisine sakladığı için veremeyeceğini söylemiş. (Yağlı müşterim gelecek diyerek vermemiş) Bu durum karşısında menüden başka siparişler veren Roman Abramoviç, yemeğini yedikten sonra her garsona 500 euro bahşiş dağıtarak ayrılmış. Tabii mekan sahibi bahşişler sonrası bir araştırmış ki; ahtapotları vermediğinin kişinin Roman Abramoviç olduğunu öğrenmiş.

Büyük bir şok yaşayan mekan sahibi Roman Abramoviç tekrar gelirse diye mutfağında her gün özel ahtapot bekletiyormuş… Sizce de Nasrettin Hoca fıkraları gibi değil miyiz…

BİRAN 'AŞK' MI DEDİM?
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz ile birlikte Etiler'de bir mekana geldiler. Daha sonra ise aynı gece başka bir mekana yine birlikte geçtiler. Ben böyle yakıştırmaları çok yapmayı sevmem ama ikili arasında kısa bir süredir arkadaşlık söz konusuymuş.

Duyduğuma göre Zekeriyaköy'de bir çiftliğe ata binmeye giden Biran Damla Yılmaz buranın müdavimleri arasında bulunan Mahmut Kırmızıgül ile tanışmış. Burada tanışıp bir arkadaşlık kurmuş. iki ünlü isim de… Ben direk "aşk" olarak yazmıyorum belki de tanışma aşamasındadırlar diyorum ve konuyu burada kesiyorum.



İSTANBUL VE MIAMI'DE ÇİFTE DÜĞÜN
Bir yarışma programında tanışıp aşık olan oyuncu Mert Öcal ile milli sporcu Sude Burcu, geçtiğimiz sene aile arasında nişanlanmıştı. Ekranlarda birçok projeye imza atan ve en son "İlk Göktürk" dizisinde başrol olan Mert Öcal, çekimlerin devam etmesine rağmen nikah tarihini belirlemişler.

Duyduğuma göre Eylül ayında İstanbul'da lüks bir otelde 500 kişilik düğün yapacak olan Mert Öcal ile Sude Burcu, ikinci düğünlerini ise Miami'de yapacaklarmış. Mert Öcal'ın kardeşi ve annesi Amerika'nın Miami şehrinde yaşıyor burada çok çevresi olan Mert Öcal nişanlısı Sude Burcu ile ikinci düğünü bu yüzden Miami'de yapmaya karar kılmışlar… Bu arada buradan balayına çıkacak çift, Havai ve Karaiplere gidecekmiş. Ben Mert Öcal ve Sude Burcu'ya şimdiden mutluluklar diliyorum.

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