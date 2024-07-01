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Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk çiftinin düğünü için Çeşme'ye giden Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya, plajda düşman çatlattı.

Arkadaşlarıyla birlikte bir beach'e giden çift, havanın aşırı rüzgarlı olması nedeniyle şezlongda güneşlenmeyi tercih etti.