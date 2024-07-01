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Oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyetik sevgilisi Sibil Çetinkaya düşman çatlattı! Birbirlerini öpmelere doyamadılar

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk çiftinin düğünü için Çeşme'ye giden Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya, soluğu plajda aldı. Kimselere aldırmadan doludizgin aşk yaşadılar.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 07:00 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:31
Oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyetik sevgilisi Sibil Çetinkaya düşman çatlattı! Birbirlerini öpmelere doyamadılar

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Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk çiftinin düğünü için Çeşme'ye giden Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya, plajda düşman çatlattı.

Arkadaşlarıyla birlikte bir beach'e giden çift, havanın aşırı rüzgarlı olması nedeniyle şezlongda güneşlenmeyi tercih etti.

Ancak bir süre sonra Şükrü Özyıldız dayanamayıp suya girmeye karar verdi. Kısa süreliğine de olsa yüzen yakışıklı oyuncu, plaja çıktığında ise sevgilisi gülümseyerek yanına geldi.

Birbirlerine sarılan ikili, kimselere aldırmadan defalarca kez öpüşerek adeta düşman çatlattı.

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