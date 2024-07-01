Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan aradığı aşkı buldu! Gönlünü genç basketbolcuya kaptırdı...

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Son dönemin en popüler oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, dikkat çeken projelerde yer aldı. Şöhreti sınırları aştı. Ancak özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü yakalayamadı.

Önce Deniz Can Aktaş ile aşk yaşadı ama ikili ayrıldı. Bir süre sonra adı Mert Yazıcıoğlu ve Kerem Bürsin'le anıldı. Taraflar iddiaları yalanladı. Güzel oyuncu daha sonra gönlünü Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'a kaptırdı.