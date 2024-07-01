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Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan aradığı aşkı buldu! Gönlünü genç basketbolcuya kaptırdı...

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sonunda aradığı aşkı buldu. Genç basketbolcu Mahir Ağva ile sevgili oldu. Aşıklar Kadıköy’de bir ocak başında buluştu.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 07:00 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:00
Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan aradığı aşkı buldu! Gönlünü genç basketbolcuya kaptırdı...

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Son dönemin en popüler oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, dikkat çeken projelerde yer aldı. Şöhreti sınırları aştı. Ancak özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü yakalayamadı.

Önce Deniz Can Aktaş ile aşk yaşadı ama ikili ayrıldı. Bir süre sonra adı Mert Yazıcıoğlu ve Kerem Bürsin'le anıldı. Taraflar iddiaları yalanladı. Güzel oyuncu daha sonra gönlünü Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'a kaptırdı.

Ancak bu ilişkide de aradığı aşkı bulamadı. 24 yaşındaki güzel oyuncu kalbinin sahibine ise spor dünyasında yakaladı.

Hafsanur Sancaktutan, Petkim'de basketbol oynayan Mahir Ağva ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili önceki gün Kadıköy'de bir ocakbaşında baş başa yemekteydi. Yemek sonrası taksiye binerek mekandan ayrıldı.

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