Kalkan’da yıldızlar geçidi! Ünlü isimler, sosyetik doktorun kampına koştu

Demet Şener, Tanyeli, Şebnem Özinal, Ece Gürsel, Pınar Aylin, Zeynep Mansur ve Nagihan Karadere, önceki gün Estetik doktor Nihat Dik'in davetlisi olarak Antalya Kalkan'da bir araya geldi.

Üç gün boyunca güneşin ve denizin tadını çıkaran ünlü isimler farklı su sporları deneyimleyerek güzel bir hafta sonu geçirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, şunları söyledi: Oğlum Ömer 19 Ağustos'a kadar maçlarda olacak. Hem kızım İrem'e hem Ömer'e söz verdim 20'sinde Paris'e gideceğiz. Eylül sonunda İngiltere'ye yerleştireceğim İrem'i... Ömer Madrid, İrem Londra'da olacak. Bir yerlerde beni ağlayarak görebilirsiniz.