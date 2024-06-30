Kenan Yıldız ve Aleyna Kalaycıoğlu flörtü kısa sürdü!

Bir süre önce Aleyna Kalaycıoğlu'nun, gönlünü A Milli Takım futbolcusu Kenan Yıldız'a kaptırdığı iddia edilmişti. Kalaycıoğlu, Milli Takım'daki performansıyla göz dolduran ve şu sıralar İtalyan devi Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız'ı sosyal medyadan markaja almıştı. 18 yaşındaki Yıldız'ı Instagram'dan adım adım izleyen Kalaycıoğlu, milli yıldızı takibe de başlamıştı. Genç futbolcunun fotoğraflarına beğeni yağdıran Kalaycıoğlu'na Yıldız'dan da hamle gecikmemişti.



İPLER KOPTU!

KAarşılıklı takibe başlayan ikili arasında aşk iddialarına da yükselmişti. Aşkın ilk kıvılcımının atıldığı sosyal medyada, bazı takipçiler de ikiliyi yakıştırmıştı. Daha sonra Kenan Yıldız da Kalaycıoğlu'nun fotoğraflarını beğenmelere doyamamıştı. Fakat geçtiğimiz gün ikili karşılıklı takibi bıraktı. Aralarında ne yaşandı bilinmez ama kısa süreli takipleşme ve beğeni faslının ardından ikili ipleri tamamen kopardı.

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