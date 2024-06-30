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Hülya Avşar “Seninle neden evlenmediler?” dedi Meryem Uzerli naifliğini bozmadı!

Meryem Uzerli, Hülya Avşar’ın programına katıldı. Uzerli’ye, “Seninle neden evlenmediler?” diye soran Avşar, kırdığı potu toparlamaya çalışsa da Uzerli, her zamanki naifliği ile cevap verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Hülya Avşar “Seninle neden evlenmediler?” dedi Meryem Uzerli naifliğini bozmadı!

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"Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki "Hürrem" rolüyle akıllarda yer eden Meryem Uzerli, önceki gün Hülya Avşar'ın YouTube kanalındaki programına konuk oldu. Konu aşktan açılınca Uzerli, "Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup, onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşk için başarılı ya da başarısız diye bir şey yok" dedi. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Uzerli'ye Avşar, "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" diye sordu.

TOPARLAMAYA ÇALIŞTI!
Avşar daha sonra "Yani seni niye kaçırdılar?" diyerek kırdığı potu düzeltmeye çalıştı. Avşar kızı, sorusunun ardından durumu toparlamaya çalışsa da bu soru, sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzerli ise her zamanki kibarlığıyla açıklamalarına devam etti. Güzel oyuncu, "O benimle evlenmediler durumu değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey hataları bilmeyerek yapmak" dedi. Bu içten açıklamalarıyla Uzerli, izleyicilerin gönlünde bir kez daha taht kurdu.

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