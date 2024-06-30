Demet Özdemir Margot Robbie’ye benzetildi!

Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile göz dolduran Demet Özdemir, global anlamda da adını duyurmayı sürdürüyor. Dünya çapında tanınır hale gelen Özdemir, sosyal medyada da sık sık paylaşılıyor. ABD'nin önemli dergilerinden biri olan New Yorker'ın 30 yıllık editörü Erin Overbey, sosyal medyadan Özdemir'in 'Adım Farah' dizisindeki sahnelerinden oluşan videoyu paylaştı. Overbey, "ABD'de hiç kimse kimden bahsettiğimi bilmiyor ama bilecekler" diyerek Özdemir için, canlandırdığı karakterlerdeki performansıyla beğenilen Margot Robbie'ye benzetti.

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