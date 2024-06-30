Ceyda Düvenci’den eski eşi Bülent Şakrak’a olay gönderme!

Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede bitirdi. Boşanmanın ardından ihanet iddiaları gündeme geldi. Bülent Şakrak boşanmanın ardından Esra Akpınar ile yeni bir ilişkiye yelken açarken Ceyda Düvenci'nin adı da ünlü radyocu Mete Güçlü ile aşk iddialarına karıştı ve çift birlikte görüntülenerek aşklarını ilan ettiler. Her fırsatta sosyal medya üzerinden yeni sevgilisine olan aşkını ilan eden Ceyda Düvenci bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti.

GÜVENE DEĞİNDİ!

Düvenci, "Güvenmek sevmekten daha değerli, zamanla anlarsın" sözünü alıntılayıp "İkisi birden bulununca off oluyormuş" notunu düştü. Ünlü isim bu paylaşımı yeni sevgilisi Güçlü Mete'ye övgü olarak algılanırken eski kocası Bülent Şakrak'a gönderme olarak algılandı. Sosyal medyada ise, "Ne zaman bitecek laf sokmaları?" gibi yorumlar yapıldı.