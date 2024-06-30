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Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın romantik anları!

Birce Akalay, önceki gece Beyoğlu'ndaki bir mekanda adlı doğum gününü kutladı. Geceye sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte katılan Akalay, gazeteciler ile de kısaca sohbet etti. Akalay, "Biraz geç kalınmış bir kutlama... Bayramdan sonra arkadaşlarımız ile bir arada olmak istedik. Bu sefer kalabalık kutlayalım" ifadelerini kullandı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Birce Akalay ve Hakan Kurtaş’ın romantik anları!

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Birce Akalay, önceki gece Beyoğlu'ndaki bir mekanda adlı doğum gününü kutladı. Geceye sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte katılan Akalay, gazeteciler ile de kısaca sohbet etti. Akalay, "Biraz geç kalınmış bir kutlama... Bayramdan sonra arkadaşlarımız ile bir arada olmak istedik. Bu sefer kalabalık kutlayalım" ifadelerini kullandı. Sevgilisi Hakan Kurtaş'ın kendisine attığı aşk dolu bakışları da değerlendiren Akalay, "Mutluluk paylaştıkça çok güzel bir şey... Huzurluyum ve her şey çok keyifli" dedi.

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