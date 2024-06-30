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Berdan Mardini'nin gül ve lavanta bahçeleri Mardin'in simgesi oldu!

Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin yedi yıl önce 600 dönüm arazi üzerine kurduğu gül ve lavanta bahçeleri Mardin'in simgesi haline gelmeye başladı. Medeniyetler şehri olan Mardin'de, Mardini'nin kendi adını taşıyan kozmetik markasının üretildiği arazi, şehrin cazibe merkezleri arasına giriyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Berdan Mardini’nin gül ve lavanta bahçeleri Mardin’in simgesi oldu!

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Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin yedi yıl önce 600 dönüm arazi üzerine kurduğu gül ve lavanta bahçeleri Mardin'in simgesi haline gelmeye başladı. Medeniyetler şehri olan Mardin'de, Mardini'nin kendi adını taşıyan kozmetik markasının üretildiği arazi, şehrin cazibe merkezleri arasına giriyor. Mardin'de turistlerin gezilecek yerler listesine "Berdan Mardini Gül Bahçeleri", kozmetik firmasının fabrikası ve satış mağazası da eklendi. Mardini kısa sürede uzunca bir yol katetti.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Seneye Mardin'de cazibe merkezine eklenecek yerleri için çalışmalara şimdiden başlayan Mardini, "Çalışmalara başladık. Halkımız ve turistler için kafeler yapacağız. Hem kendi ürünlerimizi tanıtacağız hem de lokum, çikolata ve kahveler olacak" dedi. Berdan Mardini'nin gül ve lavanta bahçelerinin yer aldığı Mardin'de gelecek sene "Kültür Yolu Festivali" kapsamında Gül Festivali'nde yapılacağı öğrenildi.

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