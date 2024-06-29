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Yasemin Şefkatli “Ay bu çocuklar çirkin” diyen takipçisi ifşa etti!

İkiz bebeklerinin yüzlerini gösteren Yasemin Şefkatli, “Ay bu çocuklar çirkin” diyen takipçisine, “İçi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanı” cevabını verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
Yasemin Şefkatli “Ay bu çocuklar çirkin” diyen takipçisi ifşa etti!

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2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, Ocak ayında ikiz bebeklerini kucağına almıştı. Bebeklerine Emir ve Ayel adını veren ünlü çift, bir süredir gözlerden uzak büyüttükleri ikizlerinin yüzlerini önceki gün ilk kez paylaştı. İkizleriyle eğlenceli pozlar veren Tatlıses ve Şefkatli çifti "Biraz çılgın aile" notuyla Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

TAKİPÇİSİNE CEVAP VERDİ!
Ünlü çiftin bebekleri için "Maşallah" yorumları yapılırken bir kadın kullanıcı Şefkatli'ye mesaj göndererek, "Ay bu çocuklar çirkin" dedi. Şefkatli, bebekleriyle ilgili olumsuz yorum yapan takipçisine cevapsız kalamadı. Takipçisinden gelen mesajı Instagram hesabından paylaşan Şefkatli, "Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları... Emir çok üzüldü gidip biraz süt içecek" diyerek sosyal medya kullanıcısını ifşa etti.

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