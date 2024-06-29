Serkay Tütüncü eski aşkıyla aynı mekanda!

Serkay Tütüncü, önceki gün Galataport'ta bir davette boy gösterdi. Zeynep Bastık ile doludizgin bir aşk yaşayan Tütüncü, ''Zeynep'in Harbiye'de bir konseri var. Çok güzel geçeceğine eminim, sabırsızlıkla bekliyorum'' dedi. Bir dönem İlayda Alişan'la aşk yaşayan Tütüncü, eski sevgilisiyle aynı davette pişti oldu. Gazetecilerin, "Serkay bey içeride İlayda Alişan da var. Bir nevi pişti oldunuz selamlaşır mısınız?'' sorusuna Tütüncü, "Burada olması hiç sorun değil burası bir davet, tabii ki burada herkes olacak" diyerek soruları geçiştirdi.

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