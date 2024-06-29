Rıza Kocaoğlu ve Caner Erkin çocuklarıyla deniz keyfinde!

Caner Erkin, kızı Mihran Ela ile Rıza Kocaoğlu da yeğeni Mercan ile denizde oynarken objektiflere yansıdı. Kızları havaya kaldırıp indiren, suyun içinde döndüren, plaja kadar ayaklarından sürükleyen ikili, çocuklardan daha mutluydu.

Bir ara kızını güldürmek için can simidinin içine giren ünlü futbolcu, komik görüntüler oluştururken, bir süre sonra simitten kurtulamadı.

Kızı Mihran Ela'nın çabalarına rağmen yine de özgürlüğüne kavuşamayan Erkin'in imdadına Kocaoğlu yetişti. Çocukları mutlu etmek için dakikalarca efor sarf edip yorulan iki arkadaş, kızları karaya bıraktıktan sonra denize geri dönerek serinlemeye çalıştı.

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