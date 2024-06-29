Özgü Namal set çalışanlarını çileden çıkartmış!

2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, zor günleri atlattıktan sonra yeniden setlere dönmeye karar vermişti. Muğla Köyceğiz'deki evinden taşınan ve İstanbul'a yerleşen Namal, "Kızıl Goncalar" dizisiyle ekranlardaki yerini almıştı. 10 yıl sonra setlere 'merhaba' diyen Namal, iddiaya göre set çalışanlarıyla sıkıntılar yaşıyormuş.

ÇİLEDEN ÇIKARMIŞ!

Namal'ın dizideki titizlik hastalığı set çalışanlarını çileden çıkartmış. Başarılı oyuncu sette makyajını kendi yapar, başkasına elini bile sürdürmezmiş. Hatta birinin oturduğu yere oturmaz, evinden getirdiği sandalyeye otururmuş ve bu sandalyeye de kimseyi dokundurtmazmış. Etrafında birinin durması, yüzüne bakarak konuşması bile rahatsız edermiş. Set günü giyeceği kıyafeti öğrenip, kendi evinde yıkayıp, ütüleyip sete getirirmiş.