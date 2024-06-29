Oğulcan Engin ile aşk yaşayan İlayda Alişan’dan evlilik sorusuna yanıt!

İlayda Alişan, önceki akşam Galataport'ta yapılan bir davete katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Alişan "Çeşme tatilim çok güzeldi çok keyifliydi ara ara kaçacağım" dedi. Çizmeleriyle dikkat çeken Alişan, muhabirlerin "Bu havada çizmeler sizi terletmiyor mu?" sorusuna, "Hayır terletmiyor, kıyafetimi çizmeyle kombinlemeyi seviyorum" dedi. Uzun süredir Oğulcan Engin'le aşk yaşayan İlayda Alişan, "Evlilik planlarınız var mı?" sorusuna ise, şöyle cevap verdi: "Arkadaşlar ben bu konuları hiç konuşmuyorum çünkü ben çok küçüğüm ve daha çok erken, zaman ne gösterir bilinmez."

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