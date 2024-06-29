Eğlence zirveye çıkacak!

İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq Açıkhava'da eğlence Temmuz ayında zirveye taşınacak. Mekan Temmuz ayı boyunca tiyatro oyunları ve konserlerle hem ülkemizin hem de dünyanın yıldız isimlerini sahnesinde ağırlayacak. 7 bin kişilik dev kapasitesi ve farklı etkinlikleriyle Maximum Uniq Açıkhava'da 1 Temmuz akşamı Demet Akbağ ve Salih Bademci'nin başrollerinde yer aldığı Aydınlıkevler ve 8-9 Temmuz'da Şener Şen'in yoğun ilgi gören oyunu Zengin Mutfağı tiyatroseverlerle buluşacak.

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