Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner evlilik yıl dönümlerini Las Vegas’ta kutladı!

Zuhal Topal ve Korhan Saygıner, mutlu evliliği ile sanat camiasının örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyor. Eşi ve kızı ile sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ünlü isim, bu defa 16. evlilik yıl dönümünü kutladığı kareleri ile gündem oldu. Las Vegas'ta kutlama yapan ünlü çiftin romantik karelerine beğeni ve yağdı.

Topal, eşi ile olan karelerine, "Sürprizlerle dolu tam 16 yılı geride bıraktık. Hayat; zor yanlarını, güçlüklerini bize de gösterdi ama seninle o kadar güçlü bir takım olduk ki, her şeyi aşmayı bildik ve birbirimize olan sevgimiz, saygımız hiç eksilmedi. Allah'a, seninle ve canım kızımla yaşadığım bu güzel hayat için her gün şükrediyorum. 16. yılımız kutlu olsun aşkım seni çok seviyorum" notunu düştü.