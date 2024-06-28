Hadise yoğun temponun ardından soluğu Avusturya’da aldı! Detoks kampına giden şarkıcı dönmek istemedi

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Gerek özel hayatı gerek açıklamaları gerekse sahneleriyle gündemden düşmeyen Hadise, son dönemlerde bir hayli yoruldu. Sahnelerin aranan ismi olan ve yaz-kış demeden konserlerine devam eden sanatçı, iş yoğunluğundan tatil bile yapamıyordu.

Bütün ünlüler Bodrum ve Çeşme'de yorgunluk atarken Hadise'nin rotası yurt dışı oldu. Son dönemlerde bir hayli yıpranan Hadise, soluğu Avusturya'da aldı.