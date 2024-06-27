Oyuncu Şilan Makal ve futbolcu eşi Şener Özbayraklı İstanbul’dan taşınma kararı aldı!

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Oyuncu Şilan Makal, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yakın bir arkadaşının oğlu ile AVM içerisinde turlayan Makal, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Göcek'e taşınma kararı aldıklarını belirten Makal, "Göcek'i yerleşiyoruz. Onun koşuşturmacası var. Orayı çok seviyorum. Bir ayağımız İstanbul'da olacak tabii ama evi tamamen Göcek'e taşıyacağız. Ben çok istemedim.