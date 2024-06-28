İndirim peşinde koşarken ünlü oldu: Beyza Yorulmaz, “Siccin 8” filminde oynayacak! Alacağı ücret şoke etti

Kozmetik magazindeki indirimde kavgaya karışan Beyza Yorulmaz'ın videosu sosyal medyada gündeme oturmuştu. TikTok'ta "Beyza Galiba" ismini kullanan fenomenin bir mağaza çalışanı ile arasında yaşadığı tartışma günlerce konuşulmuştu. Genç kızın gözlerini açarak bağırdığı videoya yorum üstüne yorum gelmişti. TikTok'ta hesabı da olduğu öğrenilen fenomen Beyza'ya "Siccin'de oyna" diye tepkiler gelmişti. Beyza artan popülaritesiyle Siccin 7'nin galasına katılmıştı.

1 MİLYON TL ALACAK!

Hem oyuncu ekiple hem de sosyal medyadaki takipçileriyle buluşan isim, büyük ilgi görmüştü. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yönetmenin yorumları dikkate alarak Beyza'yı "Siccin 8" kadrosuna dahil ettiği öne sürüldü. Beyza'nın "Siccin 8" filminde yer almak için imaj hakları dahil olmak üzere 1 milyon TL karşılığında anlaşma sağladığı iddia edildi.