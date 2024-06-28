Biran Damla Yılmaz: Yalnız olmayabilirim

Biran Damla Yılmaz, 27. yaş gününü önceki akşam Etiler'de bulunan "Hiema" isimli mekanda kutladı. Kutlama öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve hayallerinden bahseden oyuncu, ''Çocukken tek bir hayalim vardı. Hep diyordum. Oyuncu olacağım. Çalışıp kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. Güçlü bir kadın olacağım. 18 yaşıma geldiğimde ben bunu hayal etmiştim ve oldu dedim'' ifadelerini kullandı. Tatil planlarından da bahseden oyuncu, ''Tatilde yalnız olmayabilirim. Genç kadınım ve tabii ki hayatımda birisi olacak'' dedi.

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