Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç kendine yepyeni bir sayfa açtı! Anne Nesrin Ortaç’tan dikkat çeken açıklama: Oğlumun evlenmesini istemiyorum!

Popçu Serdar Ortaç, önceki akşam Harbiye'de konser verdi. Ortaç'ı dinlemeye gelenler arasında annesi Nesrin Ortaç da vardı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan anne Ortaç, "Her konserinde olduğu gibi şimdi de çok heyecanlıyım. Oğlum sigarayı ve alkolü bıraktı. Şimdi görmeye geldim. Takipteyim artık... Bundan sonra bir daha kullanmayacak" dedi.