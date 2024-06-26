Ünlü şarkıcı Simge Sağın’dan çarpıcı itiraflar! Icardi evli olmasına rağmen...





AŞKI ARIYOR!

Simge, geçtiğimiz yıllarda bir ilişkisinde yaşadığı büyük ihaneti de itiraf etti. Sevgilisinin, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını anlatan Simge, "Çok zor atlattım bu durumu ve çok canım acıdı. Bu bir rezillikti. O dönemde bunu kaldıramadım. Bana bunu yaşattıkları için aynılarını yaşamalarını diledim" diyerek öfkesini dile getirdi.