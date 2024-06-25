Beren Saat’ten eşi Kenan Doğulu’ya 2 milyon TL’lik hediye! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi...

JEST YAPTI! Bir dönem yaşadıklarını soruları geride bırakıp boşanmanın eşiğinden dönen ve sonrasında ise birbirlerine karşılıklı jestler yapan Beren Saat ve Kenan Doğulu , bunlara bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncu 50 yaşına giren eşi Doğulu'ya lüks marka bir saat hediye etmiş.

Hem reklamlardan hem de oynadığı dizi ve filmlerden hatrı sayılır bir para kazanan Beren Saat, lüks markaya ait bu saate 55 bin Euro ödemiş. Yani Türk parasına çevirdiğimizde bu lüks hediyenin değeri neredeyse 2 milyon TL'yi buluyor.