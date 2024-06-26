Serra Pirinç’e iki şok birden!

Bu yaz tatile Bodrum'da başlayan oyuncu Serra Pirinç, bayram sonrası rotayı Çeşme'ye çevirdi. Haftaya çekimler için kamera karşısına geçecek olan Pirinç, kısıtlı tatil günlerini güneşlenerek ve yüzerek değerlendirdi.

Yüzmek için Dalyan'a giden genç oyuncu, çıplak ayakla yürüdüğüne pişman oldu. Mekanın merdivenlerinden inerken yerlerin epey sıcak olduğunu fark eden Pirinç, hızlı adımlarla ilerleyip bir an önce suya girmeye çalıştı. Denize girdiğinde ise bu kez de su sıcaklığının düşük olduğunu gören oyuncu, iki şoku bir arada yaşadı. Zor da olsa yüzmeye geçen Serra Pirinç, kendini suyun huzuruna bırakarak bir süre sırt üstü dinlendi.