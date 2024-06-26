Nefise Karatay, Pınar Kerimoğlu’na konuştu

"Survivor Yunanistan"da yarışmacı olan Fanis'e programda aşkını ilan eden Nefise Karatay, son gelişmeleri Pınar Kerimoğlu'na anlattı. Fanis'e aşkını bir kez daha vurgulayan Karatay, şunları söyledi:

Aileye girdim ben artık, annesi ve kardeşi beni Yunanistan'a çağırıyor. Fanis'in yarışmadaki başka bir kişiyle aşk haberleri çıkmıştı, onu da sordum. 'Yarışmada olduğum için kamera karşısında bunları söyleyemiyorum ama hayatımda kimse yok, lütfen Yunanistan'da görüşelim' dedi. Ben bu çocuğa tutuldum, büyülenmiş gibiyim.