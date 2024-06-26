Bileğinde servet taşıyor! Kıvanç Tatlıtuğ 4 milyon TL’lik saatiyle havasını attı

Kıvanç Tatlıtuğ, kazancının bir kısmını gayrimenkule, bir kısmını ise pahalı zevklerine yatırıyor. Saat koleksiyonu olan ünlü oyuncu, rol aldığı reklamlardan kazandığı paranın hatrı sayılır bir kısmını lüks marka saatlere harcıyor. Geçtiğimiz gün sosyal medyadan bir paylaşım yapan Tatlıtuğ'un kolundaki saat dikkat çekti. Dünyaca ünlü Patek Philippe marka saat takan Tatlıtuğ, kolunda adeta bir servet taşıyor. Orta ölçekli bir daire parası olan bu saatin değeri tam 110 bin Euro yani yaklaşık 4 milyon TL...

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