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Bileğinde servet taşıyor! Kıvanç Tatlıtuğ 4 milyon TL’lik saatiyle havasını attı

Türkiye’nin en çok kazanan ünlüleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, zevklerine de para harcamaktan çekinmiyor. Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün 4 milyon TL’lik saatiyle havasını attı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Bileğinde servet taşıyor! Kıvanç Tatlıtuğ 4 milyon TL’lik saatiyle havasını attı

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Kıvanç Tatlıtuğ, kazancının bir kısmını gayrimenkule, bir kısmını ise pahalı zevklerine yatırıyor. Saat koleksiyonu olan ünlü oyuncu, rol aldığı reklamlardan kazandığı paranın hatrı sayılır bir kısmını lüks marka saatlere harcıyor. Geçtiğimiz gün sosyal medyadan bir paylaşım yapan Tatlıtuğ'un kolundaki saat dikkat çekti. Dünyaca ünlü Patek Philippe marka saat takan Tatlıtuğ, kolunda adeta bir servet taşıyor. Orta ölçekli bir daire parası olan bu saatin değeri tam 110 bin Euro yani yaklaşık 4 milyon TL...

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