Burak Deniz ve Bestem Su Özdemir, bu kez sobelendi

Geçtiğimiz gün bir arkadaşlarının doğum gününe birlikte katılan kaçak aşıklar Burak Deniz ve Bestem Su Özdemir, mekan çıkışı gazetecilere sobelendi. Gece geç saatlerde mekandan ayrılan çift, arkadaşları ile birlikte bir arabaya sıkışarak bulundukları konumdan uzaklaştı.

Çift, aşk soruları karşısında sessiz kalsa da, beraber mekandan ayrılmaları aşk dedikodularını doğrulamış oldu. Özdemir'in aşk yaşadığı isimler arasında, Ümit İbrahim Kantarcılar, Serkan Mehmet Duru, Can Yaman ve Avukat Nail Gönenli de yer alıyor.