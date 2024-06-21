Demet Özdemir'den aşk tanımlaması! 8 ay boyunca Oğuzhan Koç ile evli kalmıştı! "Bende çok kısa sürüyor..."

"Okullu olmak önemli bir şey... Eğitim benim için önemli, keşke gerçekten okullu olabilseydim" diyerek söze girdi. Taylan'ın "Neden tam da okuman gerekirken akşam lisesini seçtin?" sorusu üzerine de, "Çünkü aileme bakmak zorundaydım. Ertelemek zorunda kaldım. Yine de bu bir şekilde iyilik ya, niyet iyi ya, o bana başka bir yol açtı. Ama çok isterdim üniversite okumak, yüksek lisans yapmak..." yanıtını verdi.

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