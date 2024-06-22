Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları Jan Asya’ya bakın!

Bekarlığı, hamileliği ve doğum sonrası dönemlerinde mutlaka Çeşme'de tatil yapan Gupse Özay, eşi Barış Arduç ve kızları Jan Asya ile beraber Çiftlikköy'ün serin sularında keyif yaptı. Kızını kucağından kolay kolay indirmeyen ve denizin içinde uzunca bir süre eşi olmadan turlayan ünlü oyuncu, etrafındaki vatandaşların da iltifatlarıyla karşılaştı.

NÖBETİ DEVRALDI

Daha sonra suya giren ve bir süre tek başına yüzdükten sonra eşi ve çocuğunun yanına giden Barış Arduç, kucakta taşıma nöbetini devralarak biricik kızını deniz taşıtlarının yanına götürdü. Gupse Özay, bu sene de mayosuyla denize girerken, eşi de her zamanki gibi fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birkaç ay sonra 2 yaşını dolduracak olan minik Jan Asya ise sevimliliğiyle çevredekilerin ilgi odağı oldu.