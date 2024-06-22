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Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları Jan Asya'ya bakın!

Barış Arduç, eşi Gupse Özay ve kızları Jan Asya ile Çeşme’deydi. Magazin dünyasının gözde ailesi, çevredekilerinde meraklı bakışlarıyla denize girdi.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları Jan Asya’ya bakın!

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Bekarlığı, hamileliği ve doğum sonrası dönemlerinde mutlaka Çeşme'de tatil yapan Gupse Özay, eşi Barış Arduç ve kızları Jan Asya ile beraber Çiftlikköy'ün serin sularında keyif yaptı. Kızını kucağından kolay kolay indirmeyen ve denizin içinde uzunca bir süre eşi olmadan turlayan ünlü oyuncu, etrafındaki vatandaşların da iltifatlarıyla karşılaştı.

NÖBETİ DEVRALDI
Daha sonra suya giren ve bir süre tek başına yüzdükten sonra eşi ve çocuğunun yanına giden Barış Arduç, kucakta taşıma nöbetini devralarak biricik kızını deniz taşıtlarının yanına götürdü. Gupse Özay, bu sene de mayosuyla denize girerken, eşi de her zamanki gibi fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birkaç ay sonra 2 yaşını dolduracak olan minik Jan Asya ise sevimliliğiyle çevredekilerin ilgi odağı oldu.

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