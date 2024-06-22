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Oğulcan Engin ve İlayda Alişan Çeşme'de görüntülendi

Geçtiğimiz yıl yaz aylarının başında başlayan ilişkileriyle birçok defa gündeme gelen Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, bu yaz ilk kez Çeşme'de görüntülendi.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Oğulcan Engin ve İlayda Alişan Çeşme’de görüntülendi

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Geçtiğimiz yıl yaz aylarının başında başlayan ilişkileriyle birçok defa gündeme gelen Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, bu yaz ilk kez Çeşme'de görüntülendi. Tatilde olan Engin ve Alişan, arkadaşlarıyla beraber "beach club"ta objektiflere yansıdı. Hayli mutlu olan aşıklar, bir ara mekanın iskelesinde el ele yürüyüş yaptı.

SULU ŞAKA!
Sonrasında denize giren ve sevgilisini de yanına çağıran Alişan, suyun soğuk olması yüzünden bir türlü girmek istemeyen sevgilisini ikna etmeyi başardı. Bir yandan yüzen bir yandan da su şakası yapan ikili, daha sonra localarına geçerek güneşlenmeye devam etti.

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