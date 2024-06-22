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Farah Zeynep Abdullah 1 adet muza 104.79 TL ödedi! Firmaya böyle isyan etti

Farah Zeynep Abdullah, 1 adet muz için Starbucks’a ödediği parayı gösterip isyan etti: Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Farah Zeynep Abdullah 1 adet muza 104.79 TL ödedi! Firmaya böyle isyan etti

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Farah Zeynep Abdullah, başarılı oyunculuğu ile dizi - sinema sektöründe adı sık sık duyulan isimlerden biri... Hatta artık biyografi filmi denildiğinde akıllara ilk Farah Zeynep Abdullah geliyor. Ünlü oyuncu aynı zamanda sosyal medya paylaşımları ve sık sık dahil olduğu polemikler ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Bazen sivri diliyle, bazen esprili paylaşımlarıyla gündeme gelen Abdullah, bu kez de fiyat isyanıyla gündeme geldi.

ALTIN KAPLAMA MI?
Starbucks'tan 1 adet muz alan ünlü oyuncu 104.79 TL'lik hesabı görünce isyan etmekten kendini alıkoyamadı. Aldığı muzu ve alışverişinin fişini Instagram hesabından paylaşan Farah Zeynep, paylaşımına "Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım" notunu düştü. Abdullah'ın paylaşımına, "Muz altın kaplama mı?", "Muzun fiyatı bile şaşırtıcı hale geldi", ve "Bu fiyatlar zenginleri bile rahatsız ediyor" gibi yorumlar yapıldı.

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