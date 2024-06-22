Dilan Çıtak’tan babası İbrahim Tatlıses açıklaması: Davalık değilim!

Dilan Çıtak, önceki gün Bodrum'da bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle sohbet eden Çıtak, "Babanız İbrahim Tatlıses'le bir kırgınlık ya da kırıklık var mı?" sorusuna, "Yok, hayır hiçbir şey yok. Herkes hayatta ve mutlu olduğu sürece bir sıkıntı yok" cevabını verdi. Şarkıcı, "İbrahim Tatlıses'i bayram için aradınız mı?" sorusuna ise, "Tabii ki aradım, neden aramayayım? Babam benim" diye cevap verdi. Tatlıses'le davalık olduğu yönünde çıkan haberlere Çıtak, "Ben mi davalığım? Kimseyle davalık değilim, çok şükür" şeklinde konuştu. (EVREN ABDULLAHOĞLU)

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