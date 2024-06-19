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Derya Uluğ pembe elbisesi ile adeta yıldız gibi parladı

Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, bayramın ikinci gününde İzmir'de sahne aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2024 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:01
Derya Uluğ pembe elbisesi ile adeta yıldız gibi parladı

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Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, bayramın ikinci gününde İzmir'de sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Uluğ, "Ailemi ziyaret ettim ve enerji depoladım. İşlerden dolayı yıllar sonra ilk kez bir bayramın ilk gününü ailemle birlikte geçirdim. Aile ile olmanın tadı bir başka... Şimdi de çalışma zamanı..." dedi. Pembe tulumuyla çok şık görünen Uluğ, "Bayram şekeri tadında pembiş pembiş giyindim" dedi.

"BU KONU ÖZEL!"
Arkadaşı Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalandığını belirttiği paylaşımı kendisine sorulan Uluğ, "Kendisi aslında sendroma yakalanmadı. Sadece yorulmuştu ve bunu takipçileri ile paylaştı. Bu konu, onun özelidir ve kendi içinde yaşananları kimse bilemez. Müjde genelde çok neşeli ve enerjik bir insandır" ifadelerini kullandı.

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