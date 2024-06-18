Aşk Çeşme’de yaşanıyor: Rıza Kocaoğlu ve Deniz Işın tatil sezonunu açtı! Samimi halleri gözlerden kaçmadı...

İzmir li olduğu için her yaz tatil programına Çeşme 'yi mutlaka ekleyen oyuncu Rıza Kocaoğlu , Çeşme sezonunu Kurban Bayramı 'nda açtı. Çiftlikköy'de bir mekana gelen ve yalnız olmadığı gözlenen Kocaoğlu, meslektaşı Deniz Işın ile birlikte görüntülendi.

Sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan ve ilk kez birlikte objektiflere takılan ikilinin aralarında bir şey var mı henüz bilinmezken, denize beraber girip çıkmaları ise yeni bir ilişkinin başlangıcı olarak algılandı.