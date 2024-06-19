Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya barıştı! Ünlü oyuncu görüntülü konuşurken yakayı ele verdi...

Son dönemde yer aldığı projelerle adından söz ettiren Yasemin Kay Allen , kısa bir süre önce eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Hatta çift, birbirlerini sosyal medyadan da takipten çıkmıştı. Ayrılığı Erdal Kaya'nın istediği ve Allen'in bu durum karşısında bir hayli üzgün olduğu da iddia edilmişti.