Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile soluğu Çeşme’de aldı

Bir süre evlilik terapisi gören Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak sorunları aşamamıştı. 2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, dostça ayrılmaya karar vermişti. Oyuncu çift, 8 yıllık evliliklerini 10 Temmuz'da resmen bitirmişti. Boşanmalarının ardından Düvenci ve Şakrak ile ilgili ortaya atılan flaş bir iddia magazin kulislerini hareketlendirmişti.

Biten evliliğin ardından Şakrak'ın bir dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı ve bu nedenle evliliğini bitirmek istediği iddia edilmişti. Düvenci'yle 8 yıllık evliliği geçen yılın Temmuz ayında sona eren Şakrak'ın, Esra Akpınar'la aşk yaşadığı iddialara doğru çıkmıştı. Şakrak, "Ceyda Düvenci ile boşanmanızın sebebinin Esra Hanım olduğu iddia ediliyor, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" yanıtını vermişti.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU!

Şakrak, yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da magazin basınına yakalandığı sevgilisi Esra Akpınar ile bu kez de Çeşme'de objektiflere takıldı. İstanbul'dan sonra yaz tatilinde ilk defa görüntülenen ikili, kısa süreliğine denizde sohbet edip yüzdükten sonra arkadaşlarının yanına döndü. Muhabbet esnasında aşka gelen Şakrak, bir anda sevgilisinin yanağından öpüverdi.