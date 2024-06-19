PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile soluğu Çeşme'de aldı

Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile soluğu Çeşme’de aldı. Şakrak ve Akpınar serin sularda aşka geldi.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2024 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:01
Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile soluğu Çeşme’de aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bir süre evlilik terapisi gören Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak sorunları aşamamıştı. 2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, dostça ayrılmaya karar vermişti. Oyuncu çift, 8 yıllık evliliklerini 10 Temmuz'da resmen bitirmişti. Boşanmalarının ardından Düvenci ve Şakrak ile ilgili ortaya atılan flaş bir iddia magazin kulislerini hareketlendirmişti.

Biten evliliğin ardından Şakrak'ın bir dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı ve bu nedenle evliliğini bitirmek istediği iddia edilmişti. Düvenci'yle 8 yıllık evliliği geçen yılın Temmuz ayında sona eren Şakrak'ın, Esra Akpınar'la aşk yaşadığı iddialara doğru çıkmıştı. Şakrak, "Ceyda Düvenci ile boşanmanızın sebebinin Esra Hanım olduğu iddia ediliyor, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" yanıtını vermişti.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU!
Şakrak, yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da magazin basınına yakalandığı sevgilisi Esra Akpınar ile bu kez de Çeşme'de objektiflere takıldı. İstanbul'dan sonra yaz tatilinde ilk defa görüntülenen ikili, kısa süreliğine denizde sohbet edip yüzdükten sonra arkadaşlarının yanına döndü. Muhabbet esnasında aşka gelen Şakrak, bir anda sevgilisinin yanağından öpüverdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, EURO 2024’te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı’nı telefonla arayarak kutladı: Arda dört dörtlük bir goldü
Emekliye kazanç takvimi: Temmuz artışı ne kadar olacak? Kimlere zamlı maaş, kimlere fark ödenecek? Hesaplara ne zaman yatırılacak?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü
24 yıl sonra bir ilk! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’ye geldi
’Jenerik Çocuklar’ Türkiye Gürcistan’ı 3 golle devirdi
Çanakkale’de alevlere karşı canhıraş mücadele! 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracı ve 362 personel sahada | 1 köy boşaltıldı
EURO 2024’te ilk golünü atan Arda Güler dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı! Dünya onu konuşuyor
ABD’de hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un duruşması ileri tarihe ertelendi! Oğuz Murat Aci’nin yakınlarından adliyede tepki: Nasıl bir annelik bu?
100 günlük firar 5 eyalet Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur için hakim karşısına çıktı! Duruşma ileri tarihe ertelendi
Dortmund kırmızıya boyandı! Türk taraftarlar EURO 2024 coşkusunu yürüyüş etkinliğinde birlikte yaşadı
Tuzla’da fabrika yangını! Ormanlık alana sıçradı | Görgü tanığı anlattı: 10 dakikada fabrikayı sardı
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’dan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı! Görüntüsü herkesi üzdü
GÖZLER 3 TEMMUZ’DA | Memur ve memur emeklisine yüzde 20.34 zam | Meslek meslek zamlı memur maaşlarını hesapladık
SON DAKİKA