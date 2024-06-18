Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti, İstanbul’da görkemli bir düğün yapacak!

İddialara göre, İstanbul'da bir düğün yapmak isteyen çift, Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı bu durumu ertelemek zorunda kaldı. Pamuk ve Yazıcı çifti, Avrupa Şampiyonası'nın bitmesiyle birlikte İstanbul'da görkemli bir düğün yapacak.

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