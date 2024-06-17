Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel 37 milyon TL’yi cebine koydu!

Oynadığı diziler ve reklam anlaşmaları ile birçok markaya hem ülkemizde hem de yurtdışında temsil eden Erçel, hatrı sayılır bir parayı da cebine koyuyor.

2024 yılında da bu durumu değiştirmeyen güzel oyuncu, toplamda 3 reklam anlaşması yaptı. Son 6 ayda imza attığı; mayo markasından 10 milyon TL, deodorant markasından 7 milyon TL ve mücevher markasından 20 milyon kazanan Erçel, toplamda 37 milyon TL gibi bir rakamı hanesine yazdırdı.