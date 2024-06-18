Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızları İlayda’yla birlikte bayram tatilinde Bodrum’da

"Duman grubunun solisti Kaan Tangöze eşi Kıvılcım Ural ve kızları İlayda'yla bayram tatilini Bodrum'da geçiriyor. Aile, önceki gün Gündoğan'daki bir otelin beachi'nde görüntülendi. Tangöze, kızıyla deniz keyfi yapıp ilgilendiği sırada Ural, güneşlenmeyi tercih etti. Ara ara kalkıp iskele üzerinde telefon görüşmesi yapan Ural'ın fit hali objektiflere böyle yansıdı. Tangöze'nin deniz keyfi bittiği sırada kızını iskeleden alan Ural, beach'in arka bölümüne geçti. Tangöze ise kızıyla güneşlenmeyi tercih etti.

Evren ABDULLAHOĞLU

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN