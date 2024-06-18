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Angelina Jolie'nin kariyerinde bir ilk: Kızı Vivienne yalnız bırakmadı

Angelina Jolie, “Tony Ödülleri”nde ilk kez ödül aldı. Jolie’yi müzikalde birlikte çalıştığı kızı Vivienne yalnız bırakmadı. Vivienne, babası Brad Pitt’in soyadını yine kullanmadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
Angelina Jolie’nin kariyerinde bir ilk: Kızı Vivienne yalnız bırakmadı

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"Amerikan tiyatrosunun Oscar'ları" olarak anılan "Tony Ödülleri" sahiplerini buldu. Angelina Jolie, yapımcılığını üstlendiği "Broadway Müzikalı The Outsiders" ile gecede ödül sahibi oldu.

Jolie ve Brad Pitt'in kızı Vivienne, müzikalde asistan olarak görev aldı. Birbirinden farklı birçok dövmesi olan Jolie, yeni dövmesini Tony Ödülleri'nde gösterdi. Atelier Versace imzalı bir elbise giyen 49 yaşındaki yıldız, kuş dövmesi yaptırdı. "The Outsiders" adını taşıyan müzikal, S. E. Hinton'un romanından ve Francis Ford Coppola'nın filminden uyarlandı.

BABASINI UMURSAMIYOR!
"The Outsider"s" adlı filmde Tom Cruise, Diane Lane, Rob Lowe, Patrick Swayze gibi isimler rol alıyordu. Öte yandan müzikalin broşüründe adı geçen 15 yaşındaki Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı. Ancak Vivienne'in soyadını değiştirmek için yasal bir adım atıp atmadığı bilinmiyor.

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