Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül iflas mı etti? Yapım işine girmişlerdi ama dizi yarıda kaldı!

'BUĞRA'SI MİAMİ! 10 yıldır eşi Ceyda Ateş ile Amerika'da yaşayan Buğra Toplusoy, yükselişini sürdürüyor. Toplusoy, Miami'de bir restoran satın almış ve 1 milyon 500 bin doları cebinden çıkarmış.

2014'te ailesine rest çekip Amerika'ya giden Buğra Toplusoy, oyuncu Ceyda Ateş ile evlenmiş ve bu evliliklerinden 'Talia' isminde bir kız çocukları olmuştu. Daha sonra Miami ve Florida'da işler yapmaya başlayan Buğra Toplusoy, yıllar geçtikçe büyük kazançlar elde etmiş ve dört ayrı şirketin ortağı olmuştu. Aşkı uğruna tek başına Amerika'da savaş veren Toplusoy, duyduğuma göre de Miami'de bir restoran satın almış.

Üç Türk arkadaşı ile birlikte Miami'nin en ünlü restoranlarından birinin sahibi konumuna gelen Toplusoy, işleri de epey bir yoluna koymuş. Tüm turistlerin uğrak mekanı olan bir mekanı satın alan Toplusoy, bu ortaklık için 1 milyon 500 bin dolar gibi bir rakam ödemiş.