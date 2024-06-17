Özcan Deniz ve İranlı eşi Samar Dadgar ayrı yürümek zorunda kaldı!

Özcan Deniz, önceki hem tatil hem de iş için Çeşme'deydi. Alaçatı'da bir mekanda sahneye çıkan şarkıcıyı, İranlı eşi Samar Dadgar da yalnız bırakmadı. Özcan Deniz'in sahnede olduğu sırada kendisini dinlemek üzere sonradan mekana doğru yürüyen Dadgar, sokaklarda magazincilerin objektiflerine yansıdı.

KORUMALAR EŞLİK ETTİ!

Birkaç gün Çeşme'de tatilde olacaklarını söyleyen Dadgar; sadeliği ve güzelliği ile dikkat çekiciydi. Dadgar, konserden erken ayrılırken, Deniz de gecenin bitiminde korumalar eşliğinde arabasına gitti. Çeşme'ye birlikte gelen çift, Deniz'in sahne çalışması nedeniyle Alaçatı sokaklarında birbirlerinden ayrı yürümek zorunda kaldı.